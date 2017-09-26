Мужчина в Новороссийске скончался в мебельном цеху, отравившись угарным газом

Происшествие зафиксировано накануне в пригороде Новороссийска. В мебельном салоне было обнаружено бездыханное тело местного жителя, а спустя время сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще одного мертвого мужчину.

Один из сотрудников салона не вернулся вечером домой, родные поняли, что-то произошло и отправились на поиски горожанина. В одном из цехов предприятия обнаружили тела двух людей, и сразу же вызвали бригаду скорой помощи.

52-летний умер на месте, а второй его коллега, как выяснилось, еще дышал и был госпитализирован в клинику. По данным полицейских, причиной смерти жителя стало отравление угарным газом. Случится это могло только из-за того, что в помещении был установлен самовольно газовый котел.

"На данный момент ведется проверка по данному факту. Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в следственного отделе СУ СК по Краснодарскому краю в Новороссийске.