В Челябинской области из-за взрыва газа разрушился частный дом

В Кыштыме Челябинской области в одном из частных домов по улице Малой Тюменской случился взрыв бытового газа. Из-за взрыва дом обрушился, из-под его обломков спасатели доставали 34-летнего хозяина.

Как сообщили местные СМИ, которые получили информацию у пресс-секретаря поисково-спасательного отряда в Кыштыме Юрия Бегджикова, из-за взрыва газа обрушился жилой частный дом. На момент происшествия в нем находился его 34-летний владелец.

Прибывшие спасатели извлекли мужчину из-под обломков. Сейчас он, с сильными травмами, доставлен в больницу. На данный момент причины взрыва и все обстоятельства происшествия уточняются. Эксперты осмотрят дом и установят, что привело к взрыву газа в жилом доме.

Не так давно взрыв газа случился в другой области. Так, стало известно, что в жилом доме Королева произошёл хлопок бытового газа. По мнению экспертов, взрыв случился по причине утечки газа. При случившемся спасатели провели эвакуацию и вывели из дома 10 человек.