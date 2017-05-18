В Подмосковье под окнами многоэтажки обнаружили тело школьницы. 14-летняя девушка не подавала никаких признаков жизни.

Трагический инцидент произошел в городском округе Химки Московской области. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов выехали в микрорайон Сходня, что на северо-западе подмосковного города.

На месте инцидента полицейские обнаружили тело школьницы, которая не подавала признаков жизни. Известно, что тело было обнаружено под окнами 17-этажного жилого дома.

В настоящее время следователи выдвигают различные версии случившегося, ведется полномасштабная проверка. Криминалисты в ближайшее время должны дать ответ, из-за чего наступила внезапная смерть девушки, а также озвучены обстоятельства дела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный местный житель отрубил собутыльнику голову и руки.