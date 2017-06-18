Провалившемуся под лед пенсионеру удалось дозвонится в МЧС

В Петербурге сотрудникам МЧС удалось спасти 73-летнего пенсионера, который провалившись под лед на Петроградской стороне смог дозвониться к спасателям. Они незамедлительно прибыли на место происшествия и вытащили мужчину из воды на берег.

Врачи диагностировали у жителя переохлаждение, однако от госпитализации в клинику он отказался. Он был доставлен к себе домой.

По данным правоохранительных органов стало известно, что происшествие зафиксировано 20 января около дома под номером 13 на улице Рыбацкой. "В дежурную часть поступил звонок от мужчины 1945 года рождения, который рассказал, что провалился под лед на реке Неве"- рассказали в МЧС. Спасатели напоминают, что всвязи с неустойчивыми погодными условиями, находиться на льду очень опасно, в некоторых местах он очень тонкий.

Срок запрета выхода на лед в городе будет действовать до 1 февраля текущего года. В конце прошлой недели в Законодательном собрании предложили вдвое увеличить штраф за выход или выезд на лед в запрещенный период времени. Депутаты считают, что штраф должен вырасти до 5 тысяч рублей.