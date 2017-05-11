В Москве после 17 лет розыска задержали Орловского грабителя

В Москве сотрудники МВД задержали мужчину 1965 года рождения, которого подозревают в грабеже, в розыске он был с 2000 года. Предполагается, что 17 лет назад мужчина в Орловской области стрелял в водителя и пассажира «ЗИЛ» и похитил 400 000 рублей.

Как стало известно, задержанный в Москве мужчина уже перевезен в город Мценск, Орловской области. Именно там 17 лет назад было совершено преступление, в котором он подозревается. По версии следствия, в 2000 году мужчина совершил разбойное нападение и похитил 400 000 рублей.

Сообщается, что 17 лет назад на трассе «М2 – Крым» во Мценском районе Орловской области был остановлен водитель «ЗИЛа». По версии следствия, задержанный мужчина выстрелил в водителя и похитил у людей, находившихся в большегрузе, 400 000 рублей.

После происшествия полиция вела расследование и установила основного подозреваемого. Его сразу же объявили в федеральный розыск. Однако, все 17 лет его найти не удавалось. Сейчас, после задержания, полиция перевезла подозреваемого в город, где случилось преступление. Там мужчина ожидает суда.