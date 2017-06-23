В небе близ Москвы произошло опасное сближение двух пассажирских лайнеров

20 января два самолета пролетели в небе близ Москвы на опасно-близком расстоянии. В самолете «Суперджет», который летел из Таллина в Москву, сработала система оповещения об опасном сближении, рядом с ним летел «Боинг», направлявшийся из Мурманска.

Как отметили в СМИ, опасное сближение случилось на высоте 4 300 метров. Между лайнерами расстояние уменьшилось до 600 метров, что могло стать причиной масштабной аварии. По данным, экипаж самолета «Суперджет» получил сообщение от систем оповещения. Благодаря нему пилоты поняли, что рядом с самолетом находится еще одно воздушное средство.

Пилотам удалось уйти от сближения и вывести самолет на более безопасное расстояние. Благодаря слаженности диспетчеров, оповещающих пилотов об опасном сближении, экипажи самолетов получили точные указание и данные о происходящем.

Между тем, официальных подтверждений представители авиакомпаний и аэропортов, куда летели самолеты, пока не давали. Информация стала доступна общественности из источников, которые получили такие данные от авиадиспетчерских служб.