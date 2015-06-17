В Сети появилось видео пожара на подлодке во Владивостоке. В результате возгорания военной техники никто не пострадал.

Официальных подтверждений о том, что случилось 21 января в приморской бухте Владивостока, нет. Однако многочисленные очевидцы заметили, как над городом показался черный дым, и направили свои камеры на мобильных устройствах в сторону инцидента.

Местные жители сразу определили, что горела непродолжительное время подводная лодка. Военная техника находилась на стоянке в одной из бухт приморской столицы. Очевидцы рассказали, что возгорание удалось оперативно потушить за несколько минут. О возможных пострадавших пока ничего не сообщается. Также пока неизвестна и точная причина возгорания. Есть версия, что пострадавшая субмарина принадлежит Тихоокеанскому флоту России.