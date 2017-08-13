В Костроме житель проснувшись понял, что его квартиру обокрали

В Костроме 30-летний местный горожанин проснулся и обнаружил, что из его квартиры украли телевизор, магнитофон и мобильный телефон. Сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам удалось узнать, что к краже имеют отношение двое молодых человек 35 и 39 лет.

Они уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности ранее. Полицейские задержали двоих подозреваемых, причастных в совершении преступления. Позже полицейские выяснили, что один из злоумышленников накануне вечером находился дома у потерпевшего в компании приятелей.

Когда нарушитель возвращался домой, он встретился с другом. Совместно они решили обокрасть пьяного владельца квартиры. Гость вернулся обратно в квартиру, дождался момента пока все разойдутся по домам, а хозяин уснет. Позже он позвонил своему напарнику и они вдвоем вынесли имущество.

Приятели сразу же продали часть имущества, остальную оставили на более позднее время. Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении молодых людей, грабителям придется понести наказание.