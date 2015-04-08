В США жена полицейского напоила и изнасиловала подростка

В Нью-Йорке жена заместителя шерифа, работающая учительницей, напоила своего 14-летнего ученика шампанским и занялась с ним оральным сексом. За секс с подростком совратительница может заплатить 50 000 долларов штрафа.

В СМИ появилась информация о том, что американская учительница, которая к тому же является супругой полицейского, совратила школьника. 26-летняя женщина в своем автомобиле напоила 14-летнего подростка шампанским. Как сообщают издания, учительница решила воспользоваться опьянением школьника и пригласила его к себе в машину для распития алкоголя.

После этого учительница склонила школьника к оральному сексу. Сейчас ее обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнего. За свое преступление женщина может заплатить штраф в размере 50 000 долларов.

Учительница будет пояснять свой поступок перед судом, где и решится ее дальнейшая судьба. Ее уже уволили с должности преподавателя, но свободу ей пока не ограничили. Как предположили журналисты, учительница скорее всего отделается штрафом.