В Кузбассе житель проводил женщину до дома и позже ограбил ее

В Анжеро-Судженске безработный житель провожал свою приятельницу до дома, а после чего ограбил ее. Украденные денежные средства были потрачены на алкогольные напитки.

По данным правоохранительных органов по Кемеровской области, 36-летняя местная горожанка познакомилась у своей знакомой с молодым человеком. По окончанию вечера новый знакомый предложил женщине провести ее до дома. Они вдвоем вызвали такси, однако за поездку вынуждена была платить девушка.

Когда такси уехало, молодой человек напал на девушку и выхватил кошелек, в котором находились три тысячи рублей. Сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленника, им оказался 39-летний безработный местный житель. Некоторую часть денежных средств правоохранители изъяли, однако остальную он потратил на алкогольные напитки.

В отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине придется понести наказание в виде семи лет лишения свободы.