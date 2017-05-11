В Удмуртии насмерть замерз пропавший 11-летний школьник

В городе Воткинск, Удмуртской Республики, нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Его замерзшее тело обнаружили в одном из садоводческих хозяйств.

Школьник пропал 20 января, его искали родители и полиция. Однако, поиски результатов не дали. 21 января его замерзшее тело нашли в садоводческом массиве. В ночь, когда ребенок пропал, температура опустилась до -19 градусов.

Как сообщалось в социальных сетях, ребенок вышел из школы, но до дома не дошел. Полиция информацию о том, что тело мальчика нашли замерзшим – пока не комментировала. По предварительной информации, сообщаемой источниками, школьник умер от переохлаждения и сильного обморожения. Сейчас ожидается сообщение от представителей правоохранительных органов, которые расскажут более точную информацию о случившемся.

Сильные холода часто становятся причиной трагедий и смертей людей. Не так давно семья из Свердловской области едва не замерзла на трассе. Автомобиль с пассажирами заглох посреди междугородней трассы, температура воздуха при этом достигала -27 градусов.