Замерзающую семью спасли в Качугском районе

Спасатели Качугского района избавили от замерзания целую семью.

Мама, папа и дочка девятилетнего возраста направлялись из Иркутска в Северобайкальск. Их автомобиль сломался буквально в 30 километрах от населенного пункта. Люди сразу обратились в спасательную службу. Ведь в 47 градусный мороз промедлять было уже нельзя. Первым на помощь отозвалась заведующая отделом ГО и ЧС Качугского района Евгения Кокорина, она осматривала котельные, которые находятся рядом с местом поломки автомобиля. В спасении семьи принимали участие все неравнодушные. Их доставили в участковую больницу. Девочке для согрева ног купили валенки. Семью отогревали горячими продуктами и напитками. Девочки буквально недавно сделали операцию, ее осматривали врачи. После, всю семью доставили в районный центр и отправили на маршрутке в Северобайкальск. Машину на эвакуаторе доставили в теплый гараж.