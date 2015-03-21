В Амурской области нашли свежие следы тигра

В Амурской области охотоведы Архаринского района нашли свежие следы тигра. В Instagram-аккаунте амурского охотуправления сообщается, что следы были зафиксированы неподалеку от заставы, по лесу могут ходить сразу несколько тигров.

Как стало известно из аккаунта управления охоты в Амурской области в Instagram, специалисты при осмотре территорий лесничества нашли свежие следы. По данным, следы принадлежат тиграм. Более того, количество оставленных на снегу отпечатков лап показывает, что в лесу может обитать не один тигр, а сразу несколько.

На место, где были обнаружены следы, уже оперативно направили специалистов. Эксперты должны обеспечить предотвращение возможных трагедий, которые могут произойти в результате встречи тигров с местными жителями прилегающих территорий.

Отмечается, что следы принадлежат Амурскому тигру – животному, которое помещено в Красную книгу. Тигры такого вида живут около 15 лет, их сила и развитые органы чувств впечатляют своими возможностями. Животное опасно для людей, при нападении тигры используют все свои возможности. Но, при поражении тигры чаще всего удаляются и второй раз нападают редко.