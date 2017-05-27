В Архангельске полиция задержала вора медвежьего жира

В отделение полиции с заявлением о пропаже обратился местный житель Ломоносовского округа. Молодой человек пояснил, что 14 января из его погреба исчезли продукты питания и заготовки на зиму, также редкий медвежий жир. Общая стоимость украденного составляет около 50 рублей.

Изначально мужчина не хотел сообщать о краже в правоохранительные органы, но через несколько дней наткнулся на подозрительного человека, который предлагал купить у него медвежий жир по очень заманчивой стоимости. Молодой человек поинтересовался, откуда у продавца этот товар, однако он поспешно скрылся.

В этот же день житель решил обратиться в органы внутренних дел. Об этом рассказали в региональном УМВД. Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность злоумышленника.

Ночью с 13 на 14 января безработный, ранее уже судимый местный горожанин взломал замок погреба, залез внутрь и вынес медвежий жир. На данный момент подозреваемый находится под стражей. За хищение мужчина понесет наказание в виде до пяти лет лишения свободы.