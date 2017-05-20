Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил ее до смерти

В Москве, 2 января во время праздничного застолья нетрезвый 34-летний мужчина украл у своей знакомой обезьянку породы золотой мангобей. После того, как животное его укусило, тот похитил обезянку из клетки и избил ее до смерти, что попало на камеры наблюдения у подъезда дома.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, 2 января в квартире 40-летней женщины проходило праздничное застолье, посвященное Новому году. Во время празднования ее гость, 34-летний мужчина, полез к обезьянке хозяки квартиры. Животное находилось в клетке, оно укусило мужчину за палец.

Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина был сильно разозлен тем, что его укусила обезьяна. Он похитил животное из клетки и покинул квартиру. На выходе их подъезда, где живет хозяйка экзотического питомца, установлена камера видеонаблюдения. Она зафиксировала выходящего мужчину, в руках которого была обезьянка. Мужчина несколько раз ударил животное по голове, в результате чего обезьянка скончалась.

Полиция уже задержала подозреваемого мужчину, в его квартире нашли тушку мертвой обезьянки. Владелица животного требует от подозреваемого вернуть ей моральный ущерб. Сумма компенсации составила 100 000 рублей. За вое преступление мужчина может получить до 4 лет тюрьмы.