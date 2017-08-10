Вблизи с зимовьем охотника в Тындинском районе обнаружены туши 8 кабарог

Охотнику-договорнику предстоит ответить на ряд неприятных вопросов. Вблизи с его зимовьем в районе Юкталей сотрудники по охране животного мира Приамурья наткнулись на на туши и головы 8 самок кабарги. Об этом рассказали в Управлении по охране животного мира и ООПТ.

В самом охотничьем домике были обнаружены незаконные орудия для лова, которое житель использовал для того, что бы добивать копытных. Данная территория закреплена за охотником, за нее он и отвечал. Посторонних людей тут не бывает. Именно поэтому сказать, что это не он убил, мужчина не может.

Может быть у него на руках присутствуют документы на разрешение на охоту или на самих копытных, но на данный момент предоставлены они не были. Охотник теперь должен ответить за применение при охоте браконьерских орудий для лова животных, петли запретили в природоохранном законодательстве.

Об этом рассказал представитель отдела амурского Управления по охране животного мира Валерий Погасиенко. В случае, если охотник не предоставит необходимые разрешающие документы, кроме штрафа и остальных санкций он будет вынужден выплатить немалую сумму за ущерб, который он причинил природе Приамурья. Одну самку кабарги оценивают в 75 тысяч рублей, а восемь самок, обойдутся мужчине в 600 тысяч рублей.