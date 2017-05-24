В Москве произошло массовое ДТП на Крымском Валу
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В Москве произошло массовое ДТП на Крымском Валу. Всего в автокатастрофе пострадало три машины.
Сегодня утром на улице Крымский вал в российской столице произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что в центре Москвы столкнулись поочередно автомобили Volkswagen, Nissan, а также автобус малой вместимости.
На место инцидента прибыли экстренные службы мегаполиса.
Известно, что в результате автокатастрофы из людей никто серьезно не пострадал. В настоящее время оперативники устанавливают обстоятельства ДТП и идет поиск виновных лиц.
Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре в жилой квартире скончались четыре человека. Мужчины распивали спиртное, а затем по неизвестным причинам разгорелось смертельное пламя.