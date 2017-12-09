В Анапе случилось землетрясение амплитудой 4

Вечером 20 января группа сейсмологов в Анапе зафиксировала землетрясение амплитудой 4. Данные в ГУ МЧС Краснодарского края поступили в 19:40, информация о подземных толчках, ощущаемых местными жителями, была передана специалистам Геофизической службы РАН в Обнинске.

Как сообщается в данных от МЧС, подземные толчки были ощутимыми. Местными жителями землетрясение было замечено. Однако, как отметили в ЕДДС, случившееся к разрушениям и жертвам не привело.

Все объекты не прекращали свою работу и продолжают функционировать в прежнем режиме, перебоев и аварий не было. Эвакуацию местных жителей проводить не пришлось. Никто из людей, проживающих в Анапе, на последствия землетрясения жалоб не подавал.

Сейсмологи случившееся землетрясение обозначили как подземные толчки, амплитуда которых составила 4,0. Все данные специалисты передали ученым Геофизической службы РАН в Обнинске. После обработки ученые сообщат более детальную информацию о подземных толчках.