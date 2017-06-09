В Москве после пожара погибли 4 человека

В Москве после пожара в частной квартире на улице Лосевская погибли 4 человека. Такую информацию распространила пресс-служба СК РФ по российской столице.

20 января в одном из микрорайонов Москвы произошел серьезный пожар. Полыхала квартира на улице Лосевская по всей площади. Пожарные бригады прибыли на место инцидента в кратчайшие сроки и занялись ликвидацией возгорания.

После ликвидации огня был произведен осмотр помещения. В нем обнаружены тела четверых человек – все мужчины. Еще одна потерпевшая женщина направлена в больницу на излечение.

Сообщается, что погибшие занимались распитием спиртных напитков. Что послужило первопричиной возникновения в квартире огня, предстоит выяснить квалифицированным экспертам. Следователи СК РФ по российской столице проводят ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.