В Подмосковье в цеху по производству муки случился пожар

20 января в Подмосковном Орехово-Зуево в цеху по производству муки случился пожар. Огонь охватил 400 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировали.

Как стало известно от представителей пресс-службы ГУ МЧС России в Московской области, для ликвидации возгорания привлекли 53 пожарных спасателя и 16 специальных машин. Сообщение о пожаре на пульт ЦУКС поступило в 16:35.

Пожар случился в здании цеха по производству муки, в промзоне у Ликинского шоссе. Огонь охватил 400 квадратных метров. Сейчас пожарные смогли ликвидировать огонь на территории, где случилось открытое горение. Причины возгорания пока не известны. Данные о пожаре будут сообщены после ликвидации огня.

Ранее уже сообщалось, что в Новосибирске горит кафе-беляшная «Мельница». Пожар привел к сильному задымлению, близлежащие улицы оказались практически непроходимыми.