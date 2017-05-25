На Сахалине оторвало от берега льдину с рыбаками. Инцидент произошел 20 января утром на юге российского острова.

В Сахалинской области 20 января зафиксирован непредвиденный случай возле одного из местных поселков. Сообщается, что кусок ледяной поверхности у берегов острова начало относить в сторону. Из-за быстро расширяющейся трещины люди, которые в тот момент находились там, были вынуждены бегством спасаться. Многие рыбаки-любители побросали все свое снаряжение, чтоб не стать заложником опасной ситуации. В настоящее время оторванная льдина уже отошла от берега на несколько десятков метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ураганного ветра сдуло с балкона пенсионерку. Женщина в возрасте рискнула покурить на морозе, однако не учла неблагоприятных погодных условий и угодила после порыва ветра вниз в сугроб. Затем местная жительница оказалась в больничной палате.