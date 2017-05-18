Под Саратовом три рыбака на самодельной телеге ушли под лед

19 января около 23:00 часов под Саратовом в Марксовском районе три рыбака провалились под лед на самодельной телеге. Инцидент случился на водоеме турбазы «Нива», один рыбак на поверхность так и не всплыл, двум удалось спастись.

Как указали в МЧС по Саратовской области, происшествие случилось из-за того, что рыбаки намеревались передвигаться по льду на самодельном средстве, мужчины сделали телегу и в ней старались преодолеть лед. Однако, ледовая корка не выдержала веса тяжелой телеги и трех рыбаков, находившихся в ней со всеми рыбацкими принадлежностями.

После того, как самодельное средство рыбаков ушло под воду, двое мужчин смогли ухватиться за край льда. Они выбрались на берег и обратились за помощью к сотрудникам турбазы «Нива». Прибывшие спасатели до сих пор ищут третьего рыбака.

Телегу из-под льда достать удалось. Однако, рыбака в ней не было. Как сообщается в местных СМИ, рыбаки были нетрезвыми, такое состояние могло осложнить попытки рыбака выбираться из ледяной воды. Сильное течение осложняет поиски.

В МЧС напомнили, что даже при минусовой температуре выезжать на лед на любом виде транспорта запрещено. Такие поездки могут закончиться трагедией, указали спасатели.