В Бурятии подросток напал на школу из-за «двойки»

В Бурятии подросток напал на родную школу из-за «двойки». Таким мнением поделилась учительница русского языка пострадавшего учебного заведения в Улан-Удэ.

В республиканской столице правоохранительные органы продолжают расследование эпизода, в ходе которого пострадали несколько учащихся седьмого класса.

Отмечается, что ученик девятого класса пятой школы Улан-Удэ мог пойти на такой необдуманный дерзкий поступок из-за полученной ранее неудовлетворительной оценки на уроке русского языка. Таким мнением поделилась учительница, которая оценивала знания своего ученика.

Женщина рассказала, что никогда бы не подумала, что этот тихий молодой человек из-за «двойки», которую можно было в любой момент исправить, пойдет на такое правонарушение.

Напомним, что инцидент случился 19 января в одной из школ бурятской столицы. Школьник пришел в общеобразовательное учреждение с ножом и топором. Школьник сначала набросился на группу учеников из младших классов, а затем нанес травму преподавателю. После этого, подросток пытался поджечь помещение, но сам получил серьезные повреждения.