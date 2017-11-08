В Петербурге раздавило водителя насмерть упавшим с домкрата автобусом

В Санкт-Петербурге раздавило водителя насмерть упавшим с домкрата автобусом. Несчастный случай произошел накануне вечером на юге российского мегаполиса.

Отмечается, что инцидент имел место быть на открытой ремонтной площадке в микрорайоне Купчино, что в южной части Санкт-Петербурга.

Водитель автобуса китайского производства решил заняться самостоятельно ремонтом своего транспортного средства. Приподнял часть корпус десятитонного автобуса на домкрате и приступил к работе.

Через некоторое время механизм домкрата дал сбой и машина рухнула с высоты нескольких десятков сантиметров на 37-летнего мужчину. Отмечается, что смерть наступила практически мгновенно, водителю не смогли помочь очевидцы. Сообщается, что погибший являлся гражданином Киргизии и приехал на северо-запад России для зарабатывания денег.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали всестороннюю проверку фактов инцидента, устанавливаются обстоятельства, идет поиск виновных.