В Петрозаводске массовая драка в кафе переросла в поножовщину

В Петрозаводске в ночь с 18 на 19 января в кафе «Мансарда» случилась массовая драка. В потасовке один из участников драки применил нож, один человек едва не лишился руки, два попали в больницу.

Как указали очевидцы происшествия в местной группе в соцсетях, драка случилась между двумя компаниями. Участники потасовки были нетрезвыми. Конфликт завязался после того, как одна компания попросила другую вести себя немного тише. Компании, которой сделали замечание, комментарии от других гостей кафе не понравились, они решили ответить на критику дракой.

В итоге, пострадали несколько человек. У одного из участников драки был нож, очевидцы утверждают, что его в потасовке применили. Зал кафе после происшествия был полуразрушенным, пол был в пятнах крови.

В Сети очевидцы утверждают, что один человек был ранен ножом, два попали в больницу с травмами от драки. Однако, в МВД по Карелии факт драки подтвердили, но информацию о ноже и раненном мужчине опровергли.