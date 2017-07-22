В Москве 22-летняя девушка обвинила 46-летнего бизнесмена в изнасиловании

22-летняя Кристина и 46-летний бизнесмен Олег познакомились в московском баре в начале 2018 года. Они выпили, после чего мужчина стал дарить подарки и предложил секс. Он отдал девушке деньги, но она разревелась, а мужчина порвал купюры. Кристина после этого обратилась в полицию, обвинив бизнесмена в изнасиловании.

После знакомства молодая девушка и успешный бизнесмен отправились в новой машине кататься по городу. В салоне мужчина подарил драгоценности на сумму в 30 тысяч рублей и дал конверт с деньгами внутри. После полового акта 22-летняя девушка разревелась. Она начала возмущаться, что бизнесмен её воспринял за представительницу услуг эскорта.

Поняв свою вину, 46-летний мужчина порвал купюры. Увидев произошедшее, на лице у Кристине появилось больше слёз. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, обвиняя мужчину в изнасиловании. Тем временем, сам бизнесмен всё произошедшее записал на диктофон и смог предъявить доказательства правоохранительным органам, после чего был освобождён.