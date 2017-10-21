В Хакасии поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину. Трагический инцидент произошел 20 января в Аскизе.

На остановочной площадке станции Аскиз сегодня произошел несчастный случай со смертельным исходом. Согласно предоставленной информации с места событий, 43-летняя женщина переходила железнодорожные пути в специально отведенном месте, но не заметила приближающегося к ней состава поезда.

Машинист применил экстренное торможение и подал необходимые гудки, но расстояние до объекта было слишком коротким, и произошел наезд на пешехода. В результате инцидента местная жительница получила многочисленные травмы, которые оказались смертельными. Врачи, прибывшие на место происшествия, зафиксировали преждевременную гибель женщины, у которой осталось двое несовершеннолетних детей.

В настоящее время на месте событий работает следственная бригада. Правоохранители пытаются восстановить всю цепь событий и назвать виновных.