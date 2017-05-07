В Новосибирске неизвестный расстрелял птиц у кормушек

17 января в Новосибирске во дворе дома на улице Бориса Богаткова неизвестный обстрелял птиц у кормушки. Стрелок стрелял по синицам и не опасался, что может попасть в людей.

Как сообщила одна из местных жительниц, она гуляла во дворе со своей собакой. Она увидела, что по кормушке, где подкармливают птиц, кто-то стреляет из ружья. Неизвестный выжидал каждую птицу и метким выстрелом попадал по живым мишеням.

Жительница увидела под кормушкой несколько уже мертвых синиц и одну еще живую птицу. Она попыталась пробраться к кормушке, но к ней прилетел голубь. Стрелок не мог упустить новую мишень и начал стрелять, не опасаясь зацепить человека. Женщина едва смогла избежать ранения, сбежала с места стрельбищ и забрала с собой синицу, которая потом погибла.

Жильцы дома обратились в Центр по реабилитации хищных птиц. Там волонтеры порекомендовали в случае повтора такой ситуации вызывать полицию. Причины такого поступка и мотивы, по которым стрелок решил убивать птиц – не известны.

Пользователи Сети возмущены поступком неизвестного. Мало того, что он безнаказанно устроил охоту на птиц, так он еще и мог попасть в людей. Кормушка с птицами находится во дворе дома, любой прохожий мог также стать случайной мишенью для стрелка.