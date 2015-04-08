В Нижнем Новгороде за организацию покушения на бывшего женщина получила 4 года тюрьмы

19 января суд в Нижнем Новгороде приговорил к 4 годам колонии 40-летнюю женщину, ее обвинили в организации покушения на убийство. В 2016 году она предложила мужчине убить своего экс-возлюбленного за деньги.

Как стало известно, о преступлении сообщил мужчина, к которому подсудимая обратилась с предложением организовать убийство. Женщина решила расправиться со своим экс-партнером и придумала, что его стоит убить.

Она обратилась к своему знакомому, предложила ему денег и попросила убить экс-возлюбленного. Мужчина решил обратиться в полицию, где он рассказал о планируемом преступлении. Полицейские инсценировали убийство бывшего любовника женщины. Для доказательства «убийца» предоставил заказчице фотографии и вещи «убитого» возлюбленного.

Полиция задержала женщину, но та свою вину признавать отказывалась. После она находилась под домашним арестом. В течение продолжительного времени полицейские собирали все доказательства и передали дело в суд. В итоге, в ходе судебного заседания женщину признали виновной.