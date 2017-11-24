В Мурманске нетрезвая 25-летняя девушка искусала полицейского

В Мурманске против 25-летней девушки возбудили уголовное дело за нападение на полицейского. В декабре 2017 года она, находясь в нетрезвом виде, избила сотрудника полиции, укусила его за руку и всячески сопротивлялась задержанию.

Как стало известно, за преступление мурманчанка может получить до 5 лет тюрьмы. Против нее возбудили уголовное дело за нападение на полисмена. Помимо тюремного срока девушка может получить и штрафное взыскание до 200 000 рублей.

В декабре прошлого года нетрезвая девушка на улице Коминтерна громко выкрикивала матерные слова и вела себя неподобающим образом. Проходивший мимо патруль обратил внимание на нарушительницу порядка, один из полицейских решил сделать ей замечание.

Однако, девушка отреагировала на замечание странным образом. Она стала еще больше дебоширить и ее решили увезти в отделение полиции. Но, и тут нарушительница не стала успокаиваться. Она несколько раз ударила полисмена ногой, нанесла удары по всему его телу. После этого, девушка укусила сотрудника полиции за правую кисть. В СУ СК отметили, что своим поведением девушка нанесла полисмену травмы, угрожала его здоровью.