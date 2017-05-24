В Домодедово таможенники изъяли шубы на сумму до 2 млн руб

Работники Домодедовской таможни провели изъятие у гражданки России, которая прибыла рейсом Верона-Москва, меховых изделий, общая стоимость которых составила приблизительно два миллиона рублей, проинформировали в пресс-центре ведомства.

Со слов женщины, шуба из шиншиллы была приобретена ею около двух лет тому назад на территории Италии за три тысячи евро, а на данный момент она хотела ее вывезти с целью ремонта. Во время проведения таможенной экспертизы было установлено, что меховые вещи ранее в эксплуатации не были. Стоимость изъятых изделий достигает 1 миллиона 760 тысяч рублей, в то время как пошлина не накладывается на товар стоимостью десять тысяч евро на одного человека.

По отношению к гражданке было заведено дело об административном правонарушении.