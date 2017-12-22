В Кирове «друг» из соцсети обманул мужчину на 24 000 рублей

В Кирове в полицию обратился местный житель, который стал жертвой аферистов и лишился 24 000 рублей. В социальных сетях мошенники взломали страницу его друга и выманили у мужчины деньги.

Как стало известно, в полицию Кирова обратился местный житель. Мужчина рассказал, что он стал жертвой мошенников. В социальных сетях ему пришло сообщение от друга, который попросил выслать ему на карту 24 000 рублей. «Друг» просил занять ему деньги.

Мужчина выслал указанную сумму и только потом понял, что попался на схему мошенников. Оказалось, что страница его товарища была взломана. Мошенники воспользовались доверием мужчины и представились ему его другом.

Сейчас полиция ищет преступников. Против них возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают о важности сохранения бдительности в Сети. Мошенники используют хитрые схемы обмана и всячески стараются обмануть пользователей. Уже сообщалось, что в России хакеры работают под новой схемой телефонного мошенничества. Преступники обманом выманивают у доверчивых россиян данные о банковских картах и заполучают доступ к их средствам.