В Кирове школьники играли котенком в баскетбол. В инцидент вмешался волонтер зоозащитной организации.

18 января недалеко от учебного заведения города Киров активист волонтерского движения по спасению животных стала свидетелем, как ученики младших классов издевались над уличным котенком.

Согласно рассказу волонтера, она отобрала у детей маленькое животное, так как они поочередно подкидывали его и били об ледяную стенку. Девушка заметила, что котенок не мог самостоятельно ходить, у него был разбит нос и на теле имелись иные повреждения.

В настоящее время питомец находится под присмотром волонтеров в специальном помещении Центра. Через социальные сети волонтеры намерены собрать достаточное количество средств, чтобы сделать необходимые прививки и подлечить нос. Курированием пострадавшего животного занимается Елена Волкомурова. Она назвала котенка Алексом.