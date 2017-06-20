В аэропорту Нальчика задержан пенсионер с наркотиками

Пожилой гражданин был арестован сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Нальчика. Теперь пенсионеру угрожает до десяти лет тюремного срока.

Как сообщают СМИ, мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту города Нальчик, на привокзальной площади. Во время проведения обыска у 61-летнего гражданина был найден сверток марихуаны весом 150 грамм.

По данному правонарушению сотрудниками полиции было заведено уголовное дело по статье, связанной с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, проинформировали в пресс-центре УТ МВД РФ по СКФО.

За такое правонарушение грозит до десяти лет тюремного заключения.