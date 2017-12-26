В Новосибирске горит кафе-беляшная «Мельница»

20 января в Новосибирске в кафе-беляшной «Мельница», что на Мочищенском шоссе, случилось возгорание, дым от горящего общепита заполонил все ближайшие улицы. О пожаре сообщают местные жители и СМИ, в МЧС сведения подтвердили.

Как стало известно, пожар охватил здание, в котором расположено кафе и магазин стройматериалов, шиномонтаж и еще одно заведение-общепит. Очевидцы сообщают, что вокруг здания сильное задымление. Из крыши беляшной на улицу проникают густые клубы дыма. Улицы оказались практически непроходимыми.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили информацию о возгорании. Причины пожара пока не известны. На месте происшествия работают специалисты, которые борются с огнем и намерены узнать, почему случилось возгорание. Информация о пострадавших не поступала. Между тем, ранее уже стало известно, что в Москве на пожаре жилого дома погиб человек. Возгорание случилось в квартире, причины пожара пока не установили. Один человек погиб, один попал в больницу.