На Кузбассе 19-летний ревнивец избил отца своей возлюбленной

В городе Ленинско-Кузнецовском 19-летний парень из ревности напал на 30-летнего отца своей возлюбленной и нанес его авто повреждения. За нападение ревнивец может получить до 2 лет тюрьмы.

Как сообщается, парень подошел к дому своей возлюбленной с целью провести с ней романтический вечер. Однако, ему показалось, что его избранница говорит по телефону с любовником. Ревнивец пришел в ярость и начал стучать в двери дома, желая выяснить отношения с девушкой.

Дверь ему открыл отец девушки. Парень схватил камень и ударил своего несостоявшегося тестя по лицу. После этого ревнивец бросил в машину отца девушки кирпич, ударил ногой по фаре. Сумму ущерба полиция и семья девушки оценили в 20 000 рублей.

Дело уже передали в суд. Как уточнили в ГУ МВД Кемеровской области, за подобное преступление парень, напавший на отца своей девушки, может получить до 2 лет тюрьмы. Так, вместо свадьбы и романтической истории ревнивец из-за своей агрессии может лишиться не только девушки, но и свободы.