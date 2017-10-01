В Москве преступник ограбил офис на 2 миллиона рублей

17 января в Москве в 13:00 грабитель вскрыл сейф в офисе на 1-м Котляковском переулке и похитил оттуда почти 2 миллиона рублей. Полиция ищет злоумышленника, СМИ преступление назвали «дерзким ограблением средь бела дня».

Как стало известно, руководитель компании, чей офис расположен на 1-м Котляковском переулке, обратился в полицию и сообщил о случившейся краже. Неизвестный грабитель взломал механизм сейфа, открыл его и похитил оттуда почти около 1,7 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас, по факту кражи в особо крупном размере, полицейские ищут подозреваемого и ищут свидетелей преступления. Ограбивший офис пока что так и не найден, его поисками занимаются следователи.

Как сообщалось ранее, в Новосибирске ограбили мужчину, за которым велась слежка. За жертвой грабители проследили из паба, откуда тот вышел. Его «довели» до места, где не было людей, ограбили и избили. Мужчина лишился денег, документов, телефона и обручального кольца.