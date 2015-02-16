В Иране осужденному за воровство отрубили руку

В Иране заключенный за кражу 34-летний мужчина лишился руки. Ему отрубили конечность за кражу овец, ювелирных украшений и машин, помимо тюрьмы против него применили более жесткую меру наказания.

Как сообщают местные СМИ, случаи, когда за преступления в Иране виновным отрубают конечности – не редкость. В зависимости от степени тяжести преступлений осужденным могут отрубить только кисть, или же руку по локоть. В некоторых случаях руку могут обрубить до плечевого сустава. Такие наказания применяются также в других странах исламского вероисповедания.

В тюрьме в Мешхеде 34-летнему мужчине, который в 2011 году был осужден за кражу, руку отрубили в качестве еще одной меры наказания. Помимо того, что осужденный сидит в тюрьме, он также лишился руки. После того, как над ним совершили акт правосудия – мужчину отвезли в больницу.

Уточняется, что осужденный признан виновным сразу в нескольких случаях воровства. Он крал овец, ювелирные украшения и машины. Таким образом мужчина получил два наказания: светское в виде тюрьмы и шариатское, которое наступило лишь спустя 6 лет после ареста.