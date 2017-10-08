На юге Москвы в квартире нашли труп мужчины с колото-резаными ранами

В Москве в Бирюлево Западном в одной из квартир жилой многоэтажки полиция нашла труп мужчины с колото-резаными ранами. Жильцы дома жаловались на неприятный запах, полицейские выехали по указанному адресу и нашли мертвого владельца квартиры.

Как сообщается в данных от источников из правоохранительных органов, жильцы дома на Востряковском проезде обратились в полицию с жалобами на трупный запах, исходящий из одной квартиры. Полицейские прибыли по указанному адресу, вскрыли входную дверь и прошли в квартиру. В ванной комнате они нашли труп мужчины.

Как указали эксперты, на теле мужчины 1956 года рождения были колото-резаные раны. Труп направили на экспертизу, где специалисты установят примерную дату и причины смерти.

В ГУ МВД Москвы не стали опровергать данные о нахождении трупа, но точных данных не сообщили. Точные данные будут известны после результатов экспертизы и обследования квартиры безработного мужчины, чей труп нашли в ванной.