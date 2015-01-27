В Кургане мужчина приобрел права, нарисованные обычным карандашом

Гражданин управлял транспортным средством по липовому удостоверению, до тех пор, пока не был остановлен сотрудниками ДПС.

По информации сотрудников полиции, мужчина из Кургана приобрел водительское удостоверение у незнакомца, предоставив ему свою фотографию. В итоге мужчина получил на руки права, которые были распечатаны на домашнем принтере. Удостоверение было доделано с помощью карандаша, аферист дорисовал линии микропечати, серию и номер документа, а также другую информацию.

Народного «Кулибина» разыскать так и не удалось, а за фальшивый документ будет вынужден ответить автомобилист. Мужчина был привлечен за то, что использовал заведомо липовый документ.

Как сообщают СМИ, водителя оштрафовали на десять тысяч рублей. Как долго курганец пользовался липовым водительским удостоверением – не известно.