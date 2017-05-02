Пенсионерка из Бодайбо перевела аферистам почти миллион рублей
Пожилая женщина из Бодайбо перечислила на счет злоумышленников практически один миллион рублей. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленников обманувших сибирячку.
Жертвой преступников оказалась пенсионерка из Бодайбо. Женщина разместила объявление о продаже дома в сети. После ей позвонила незнакомая женщина и представилась покупательницей, заявив, что хочет внести предоплату.
С целью получить деньги за предоплату, пенсионерка прошла к банкомату и под диктовку злоумышленницы сделала ряд определенных действий, вследствие чего были списаны со счета все ее финансовые сбережения, проинформировали в пресс-центре ГУ УМВД РФ по Иркутской области. Сумма ущерба оказалась немалой и равна 900 тысячам рублей.
В этот же день от действий преступников пострадала 46-летняя женщина из Братска. Аферисты действовали по аналогичной схеме, только на это раз продавался не дом, а поросята. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов ведут оперативную работу по поиску подозреваемых в совершении преступления.