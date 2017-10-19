В Петербурге на вечеринке изнасиловали 15-летнюю дочь директора музея

СМИ сообщили о том, что 16 января в Петербурге на вечеринке с распитием алкоголя была изнасилована 15-летняя дочь директора одного из музеев. Полиция ведет расследование и уточняет все обстоятельства.

Как стало известно, на вечеринке подростков парень с приятелями изнасиловал 15-летнюю девочку. Школьница пришла в гости, где ее товарищи устроили застолье и распивали алкоголь. В ходе алкогольной вечеринки несколько молодых людей решили надругаться над девочкой и воспользовались ее беспомощностью.

Фамилий и точных данных в полиции не называют. СМИ сообщают о том, что жертва изнасилования – дочь директора одного из городских музеев. Сейчас полицейские расследуют происшествие и уточняют все данные о случившемся. Более точная информация пока не сообщается.

Ранее уже сообщалось, что под Владимиром двое мужчин избили и изнасиловали мать своего должника. За свое преступление насильники получили по 6 лет колонии. Поводом для жестокости мужчин стал отказ женщины возвращать долги своего сына.