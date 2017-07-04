В Перу владельцы аттракциона выбросили погибшую туристку в реку

В Перу владельцы экстремального аттракциона выбросили погибшую туристку в реку. Местные следователи по крупицам восстанавливают события того злополучного дня.

2 января в Перу без вести пропала молодая туристка. Она намеревалась весело отпраздновать Новый год и отправилась покорять местные вершины и аттракционы. Девушка решилась спуститься вниз экстремальным способом на веревке опасного аттракциона «Полет кондора».

Желающих приобрести новые эмоции привязывают ногами к веревке, а затем отпускают в свободный полет в ущелье местной реки. Однако прыжок закончился трагедией и туристка насмерть разбилась. Чтобы скрыть следы преступной халатности, владельцы «Полета кондора» решили избавиться от тела погибшей и сбросили ее в горную реку. Позже погибшую девушку удалось обнаружить. В настоящее время ведется допрос свидетелей по уголовному делу.

Работники аттракциона дают противоречивые показания. Одни говорят, что девушка зацепила препятствие и смертельно поранилась. Другие возлагают вину на еще одного мужчину, который спускался с ней в тандеме. От большого веса могла разорваться веревка.