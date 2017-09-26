Во Владимирской области пенсионерку ограбила сиделка

Как проинформировали в УМВД по Владимирской области, в Меленковском районе пожилую женщину-инвалида ограбила ее же сиделка. Со слов задержанной злоумышленницы, женщина забрала ту сумму, которую ей обещали оплатить за уход, но так и не отдали.

Пенсионерка заявила правоохранительным органам, что в начале текущего месяца в ночное время суток она была ограблена, из ее дома похитили сумму в размере шести тысяч рублей. Кем оказался грабитель, старушка разглядеть не смогла. Отворив дверь дома с помощью ключа, злоумышленник перед тем как включить свет, набросил на голову пенсионерки одеяло и пока женщина выпутывалась из него, преступник смог скрыться.

В подозрение попала экс-сиделка, которая присматривала за пожилой женщиной, 32-летняя жительница Меленок. Она была задержана сотрудниками полиции и на допросе признала свою вину. Объясняя свои действия, подозреваемая заявила, что за проделанную работу пенсионерка ничего не заплатила и таким образом женщина хотела вернуть себе то, что заслужила.

Несмотря на то, что денежные средства были возвращены, в отношении задержанной завели уголовное дело.