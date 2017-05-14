В ЮАР мертвая женщина родила ребенка в собственном гробу

В ЮАР 33-летняя мертвая женщина «родила» ребенка в собственном гробу. На ее похоронах открыли крышку гроба и увидели там помимо покойной еще и ее ребенка, который появился на свет из-за сокращения мышц.

Как стало известно, в городе Мбизане (ЮАР) умерла 33-летняя женщина. Ее поместили в гроб, но на похоронах его открыли. В гробу помимо мертвой женщины люди нашли мертвого ребенка. Оказалось, что погибшая была беременна. Плод развивался уже 9 месяцев, но так и не появился на свет живым – его мать скончалась до родов.

Специалисты утверждают, что плод из тела женщины «вытолкнули» ее мышцы. Сокращение мышц напоминало собой роды. Ребенка похоронили в одном гробу с его матерью. Местные СМИ отметили, что женщина помимо этого ребенка имела еще 5 детей.

Как указали в похоронном бюро, которое занималось церемонией погребения женщины, ее труп лежал в гробу в течении 10 дней. Открыв крышку гроба сотрудники бюро были шокированы от увиденного, так как никогда еще не сталкивались со случаем «рожающих» мертвых женщин.