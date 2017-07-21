Под Саратовом мужчина в трусах на голове напал на офис микрозаймов

В Балашове Саратовской области 36-летний мужчина получил три года колонии строгого режима за свое ограбление офиса микрозаймов. Вместо маски он надел на голову трусы и при помощи кухонного ножа ограбил офис на 3 000 рублей.

Как стало известно, мужчина хотел заполучить денег и с самого утра он старался осуществить задуманное. Так, он сначала пытался украсть женскую сумку в одном из местных ТЦ. Кража не случилась, так как вор не смог сбежать. Из полиции его отпустили, вечером он решил продолжить свои преступления.

Мужчина надел на голову трусы, вооружился кухонным ножом и отправился в офис микрозаймов. Испугав сотрудницу, он потребовал от нее денег. Шокированная работница офиса решила не спорить с мужчиной с трусами на голове. Грабитель получил конверт с 3 000 рублями. Вскоре его задержала полиция, где его вина была доказана и дело передали в суд. В итоге, суд установил, что за преступления мужчины он получает 3 года колонии строго режима.