В Иркутской области девушка предложила мужу секс втроем и ударила его ножом из ревности

В Иркутской области любовный треугольник чуть не стал причиной трагедии. В Усолье-Сибирском во время застолья супруга предложила мужу секс втроем с сидящей рядом подругой, мужчина согласился, но получил удар ножом.

Как стало известно, ревнивая супруга получила условный срок. Такое решение суд принял по причине того, что женщина уже помирилась с мужем и сейчас от него беременна. Однако, за увечья ревнивая жена должна заплатить своему мужу компенсацию.

Во время застолья, где сидели муж, жена и ее подруга, супруга решила проверить любимого на верность. Она предложила ему секс втроем с их подругой. Муж охотно согласился на такое предложение и даже начал раздевать подругу.

Однако, предложение было проверкой и супруг ее не прошел. Жена в порыве ревности взяла нож и ударила им в грудь своего мужа. Медики едва спасли пострадавшего мужчину, а против его жены завели уголовное дело.

Как пояснила жена, она решила проверить своего мужа. Супруг не удовлетворил ее своим ответом и разозлил мгновенным согласием. То, что на начал раздевать подругу, ее сильно разозлило и исправить ситуацию она решила ножом.