Житель Райчиханска, запомнив чужой ПИН-код, снял деньги с кредитки

В Райчиханске сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление, связанное с хищением денежных средств с банковской карты. Молодой человек, в возрасте 19 лет, смог подсмотреть ПИН-код когда одна из посетительниц кафе совершала оплату картой за сделанный заказ.

В отделение дежурной части города поступило заявление от женщины, в котором указывалось, что с ее кредитки исчезла крупная сумма в размере 53 тысяч рублей. Сообщив, что накануне вечером она несколько раз использовала для оплаты свою банковскую карту. Как проинформировали в пресс-центре УМВД области, один из молодых людей, находившийся в заведении, смог подсмотреть ПИН-код, который набирала посетительница. После она убирала свою карту в карман куртки. Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, похитил кредитку, после чего снял с нее все деньги в одном из банкоматов, после чего вернул ее на место.

В ходе оперативных действий сотрудников правопорядка смогли задержать преступника, который сознался в содеянном. Как рассказал молодой человек, всю сумму он потратил в тот же вечер, поехав в соседний город. По факту произошедшего инцидента было заведено уголовное дело.