В метро Москвы на «Электрозаводской» упал на рельсы пассажир

В метро Москвы на станции «Электрозаводской» упал на рельсы пассажир. Инцидент произошел 19 января и в настоящее время поезда ходят по графику.

Накануне вечером на пульт дежурного московского метрополитена поступило тревожное сообщение. Выяснилось, что на рельсы станции подземки «Электрозаводская» упал неизвестный мужчина.

В связи с этим инцидентом были предприняты меры по небольшому увеличению интервалов на указанном перегоне синей ветки метро.

Оперативно прибывшие на место инцидента работники метрополитена и медики подняли пострадавшего на безопасное расстояние и провели медицинский осмотр. Мужчина находится в хорошем состоянии и его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время уже в полном объеме восстановлена работа внеуличного скоростного транспорта российской столицы. Поезда двигаются с прежними интервалами, а сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.