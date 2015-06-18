В Новоалтайске в результате ДТП погибла женщина

ДТП со смертельным сходом произошло 19-го января в Новоалтайске.

Как проинформировали СМИ в пресс-центре ГИБД, 43-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Toyota Camry неподалеку от дома №14 на улице Спасской, совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая в момент аварии совершала переход проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе.

В итоге, женщина скончалась до прибытия на место бригады скорой помощи.

На просторах социальных сетей юзеры сообщают, что водитель, управлявший иномаркой, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и предпринял попытку скрыться с места происшествия. Но проезжающий в этот момент парень догнал его и вернул на место аварии.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия и выясняют все причины случившегося ДТП.